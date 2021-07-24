{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российская теннисистка Павлюченкова вышла во второй круг Олимпиады

Спортсменка победила представительницу Италии Сару Эррани со счетом 6:0, 6:1

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Италии Сару Эррани в матче первого круга теннисного турнира Олимпиады. Соревнования проходят в Токио.

На эту тему
Россиянки обыграли команду Японии в первом матче олимпийского турнира по баскетболу 3х3
Россиянки обыграли команду Японии в первом матче олимпийского турнира по баскетболу 3х3

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 13-м номером. Эррани занимает 104-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Во втором круге Павлюченкова встретится с победительницей матча между немкой Анной-Леной Фридзам (119-й номер мирового рейтинга) и британкой Хизер Уотсон (68).

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 18-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году, на Уимблдоне - выход в четвертьфинал (2016).

Финал теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде состоится 31 июля.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Боксер Далгатова прокомментировала поражение на Олимпиаде
Спортсменка заявила, что проиграла в том числе из-за раннего начала поединка
Читать полностью