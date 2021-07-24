Россиянки обыграли команду Японии в первом матче олимпийского турнира по баскетболу 3х3

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Японии со счетом 21:18 в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Козик: женская сборная России по баскетболу 3х3 приехала на Олимпиаду за медалями

Самым результативным игроком матча стала японка Мио Синодзаки, набравшая 8 очков. В составе российской команды больше всего очков набрала Ольга Фролкина (7).

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо россиянок и японок, участие в нем примут сборные США, Франции, Китая, Италии, Румынии и Монголии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестого, проведут четвертьфинальные матчи.

Следующий матч сборная России проведет позднее в субботу против команды Китая, начало матча - 08:00 мск.

Баскетбол 3х3 дебютирует на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми. Мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.