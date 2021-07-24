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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер: россиянкам придется тяжелее в дневных матчах турнира по баскетболу 3х3

По словам Александра Дирацуяна, жара может сыграть значительную роль в итоговом результате
Юлия Козик (Россия) и Май Ямамото (Япония) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юлия Козик (Россия) и Май Ямамото (Япония)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женской сборной России по баскетболу 3х3 придется тяжелее в дневных матчах, чем в утренней встрече с японками из-за жары в Токио. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер женской сборной России по баскетболу 3х3 Александр Дирацуян.

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В субботу утром россиянки в стартовом матче турнира обыграли японок со счетом 21:18. Это был первый в истории Олимпийских игр матч по баскетболу 3х3.

"Мы очень довольны, что выиграли, особенно волновались, что будет какой-то мандраж, потому что это первая игра на Олимпийских играх, мы играли с хозяйками. К счастью, этого не произошло, девочки уверенно контролировали ритм с первых же минут, это был очень важный момент в этой игре. Что касается температуры на корте, то все было приемлемо, девочки сказали, что им было комфортно - в принципе, это было еще утром. Но думаю, что днем будет уже гораздо жарче и сложнее", - сказал Дирацуян.

По его словам, сборная России в ходе матча не давала соперницам времени на отдых. "Что касается таймаута в конце игры: мы долго играли без пауз, девочки заверили, что контролировали ситуацию, и когда возникла пауза, они осознанно не стали брать тайм-аут, чтобы он не сыграл в плюс сборной Японии. Потому что они видели, что японки очень устали, запыхались, и нам хватило короткой паузы, чтобы отдышаться, сделать замену и довести игру до победы", - сказал он.

Следующий матч сборная России проведет позднее в субботу против команды Китая, начало матча - 08:00 мск. Баскетбол 3х3 дебютирует на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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