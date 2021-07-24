Россиянки обыграли китаянок в матче олимпийского турнира по баскетболу 3х3

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Китая со счетом 19:9 во втором матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Россиянки обыграли команду Японии в первом матче олимпийского турнира по баскетболу 3х3

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Самым результативным игроком матча стала Ольга Фролкина, набравшая 7 очков. У команды Китая больше всего очков набрала Вань Цзиюань (4).

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо россиянок и китаянок участие в нем принимают сборные США, Франции, Японии, Италии, Румынии и Монголии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.

Ранее в субботу сборная России переиграла команду Японии (21:18). Следующий матч россиянки проведут в воскресенье против команды Монголии, начало матча - 08:00 мск.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми. Мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.