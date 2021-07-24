Теннисист Медведев заявил, что хочет путешествовать после окончания карьеры

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев признался, что по окончании карьеры хотел бы отправиться путешествовать, в том числе на Камчатку и Сахалин. Об этом он сообщил журналистам после матча первого круга Олимпиады против казахстанца Александра Бублика.

Медведев обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика со счетом со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

"У меня есть мечта - путешествовать после окончания карьеры. И Камчатка, Сахалин - среди этих мест, - сказал Медведев. - Я пропустил сбор команды в Южно-Сахалинске, выбор места [для сбора] был отличным, но у меня было собеседование на визу в США".

Ранее сыгравшая в первом круге Олимпиады Анастасия Павлюченкова пожаловалась на жару. "Здесь будут и судороги, и тепловые удары, и врачи на корте", - сказал Медведев.

Медведев примет участие в Открытом чемпионате США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке.