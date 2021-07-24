Российский саблист Ибрагимов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российский саблист Камиль Ибрагимов победил немца Матьяша Сабо в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 15:13 в пользу российского спортсмена.

Лоханов: большое количество ошибок привело к поражению в 1/16 финала Олимпиады

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В четвертьфинале россиянин встретится с победителем поединка между Ким Чжон Хваном (Южная Корея) и Эли Дершвицем (США).

Ибрагимов является последним российским саблистом в мужском фехтовании. Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили российские саблисты Константин Лоханов, уступивший Ким Чжон Хвану (11:15), и Вениамин Решетников, потерпевший поражение от египтянина Зиада Элсисси (13:15).

Ибрагимову 27 лет, он является двукратным чемпионом мира (2013, 2016) и Европы (2016, 2017) в командном первенстве, трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы в личном (2018, 2019) и командном (2014) первенстве. Также Ибрагимов дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2018) и Европы (2014, 2016) в личном первенстве.