Российский теннисист Карацев вышел во второй круг олимпийского турнира

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев обыграл американца Томми Пола в матче первого круга теннисного турнира на Олимпиаде. Соревнования проходят в Токио.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина, посеянного на турнире под 11-м номером. Во втором круге Карацев встретится с представителем Франции Жереми Шарди (68-й номер мирового рейтинга).

Карацев занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету один выигранный турнир под эгидой ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Полу 24 года, он занимает 54-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом американского спортсмена на турнирах Большого шлема является выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии (2021).

Финал теннисного олимпийского турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.