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XXXII летние Олимпийские игры

Россияне стартовали на олимпийском турнире по баскетболу 3х3 с победы над китайцами

Следующую игру россияне проведут позднее в субботу против команды Нидерландов, начало - 16:00 мск.
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России победила команду Китая со счетом 21:13 в первом матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

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Самым результативным игроком матча стал россиянин Александр Зуев, набравший 12 очков. У команды Китая больше всего очков набрал Ху Цзиньцю (6).

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо россиян и китайцев участие в нем принимают сборные Сербии, Латвии, Польши, Нидерландов, Японии и Бельгии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.

Следующий матч россияне проведут позднее в субботу против нидерландцев, начало - 16:00 мск.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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