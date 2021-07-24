Российский саблист Ибрагимов не сумел выйти в полуфинал Олимпиады

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российский саблист Камиль Ибрагимов проиграл представителю Южной Кореи Ким Чжон Хвану в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Поединок завершился со счетом 15:14 в пользу южнокорейского спортсмена.

Ибрагимов был последним российским саблистом в мужском фехтовании. Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили российские саблисты Константин Лоханов, уступивший Ким Чжон Хвану (11:15), и Вениамин Решетников, потерпевший поражение от египтянина Зиада Элсисси (13:15).

28 июля российская сборная примет участие в командном турнире. Соревнования начнутся в 05:00 мск.

Ибрагимову 27 лет, он является двукратным чемпионом мира (2013, 2016) и Европы (2016, 2017) в командном первенстве, трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы в личном (2018, 2019) и командном (2014) первенстве. Также Ибрагимов дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2018) и Европы (2014, 2016) в личном первенстве.

Командные соревнования по фехтованию на сабле среди мужчин пройдут 28 июля.