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XXXII летние Олимпийские игры

Бадминтонисты Созонов и Иванов уступили датчанам в первом матче группового этапа Олимпиады

Следующий матч россияне проведут 25 июля против представителей Японии

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российские бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов проиграли датчанам Киму Аструпу и Андерсу Скаарупу Расмуссену в первом матче группового этапа Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 21:13, 21:18 в пользу датчан.

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Иванов и Созонов выступают в группе B. Следующий матч российские бадминтонисты проведут 25 июля против японцев Хироюки Эндо и Юте Ватанабэ.

Иванов и Созонов являются двукратными чемпионами Европы в парном разряде (2014, 2021). Также в их активе две бронзовые медали европейских первенств в парном разряде и серебряные награды Европейских игр и Универсиады.

Олимпийский турнир по бадминтону проходит с 24 июля по 2 августа.

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