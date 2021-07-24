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XXXII летние Олимпийские игры

Трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Утимура не вышел в финал упражнений на перекладине

Ранее японец заявлял, что Олимпиада в Токио станет для него последней в карьере
Кохэй Утимура EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Кохэй Утимура
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Японский гимнаст Кохэй Утимура не сумел выйти в финал упражнений на перекладине на последних для себя Олимпийских играх. Соревнования проходят в Токио.

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По итогам квалификации он набрал 13,866 балла и не смог попасть в восьмерку лучших, которая будет бороться за медали в финале.

Утимуре 32 года, он является трехкратным олимпийским чемпионом. На Играх в Рио-де-Жанейро он стал первым за 44 года гимнастом, который стал победителем двух Олимпиад подряд в многоборье. Ранее спортсмен заявлял, что Олимпийские игры в Токио станут для него последними, после чего он завершит карьеру.

На перекладине Утимура является чемпионом мира, по два раза он завоевывал серебряные и бронзовые награды мировых первенств.

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