Трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Утимура не вышел в финал упражнений на перекладине

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Японский гимнаст Кохэй Утимура не сумел выйти в финал упражнений на перекладине на последних для себя Олимпийских играх. Соревнования проходят в Токио.

Гимнаст Далалоян не сумел выйти в финал упражнения на перекладине на Олимпиаде

По итогам квалификации он набрал 13,866 балла и не смог попасть в восьмерку лучших, которая будет бороться за медали в финале.

Утимуре 32 года, он является трехкратным олимпийским чемпионом. На Играх в Рио-де-Жанейро он стал первым за 44 года гимнастом, который стал победителем двух Олимпиад подряд в многоборье. Ранее спортсмен заявлял, что Олимпийские игры в Токио станут для него последними, после чего он завершит карьеру.

На перекладине Утимура является чемпионом мира, по два раза он завоевывал серебряные и бронзовые награды мировых первенств.