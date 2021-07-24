Гимнаст Далалоян не сумел выйти в финал упражнения на перекладине на Олимпиаде

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российский гимнаст Артур Далалоян не смог выйти в финал упражнения на перекладине на Олимпийских играх в Токио.

В квалификации он набрал 13,700 балла, не сумев попасть в восьмерку лучших, которая выступит в финале. Лучший результат на данный момент у японца Даики Хасимото (15,033). Заключительная, третья квалификация стартует в 13:30 мск.

В индивидуальном многоборье лидирует россиянин Никита Нагорный, который по итогам шести упражнений набрал 87,897 балла, Далалоян на данный момент идет четвертым (85,957), Давид Белявский - пятым (85,324), Александр Карцев - восьмым (82,299), Денис Аблязин и Владислав Поляшов завершили лишь по три и два упражнения соответственно. Всего в финале многоборья выступят 24 спортсмена, одна страна может быть представлена только двумя спортсменами.

Далалоян получил надрыв ахиллова сухожилия 16 апреля на контрольной тренировке перед отъездом на чемпионат Европы. На следующий день спортсмен был прооперирован.

Далалояну 25 лет, он является трехкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы. На перекладине россиянин в 2019 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.