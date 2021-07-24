Тетюхин: отсутствие болельщиков на Играх в Токио дает неуверенность и пустоту

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Отсутствие болельщиков на трибунах не придает российским волейболистам уверенности на Олимпийских Играх в Токио. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер мужской национальной команды по волейболу Сергей Тетюхин.
Ранее в субботу российские волейболисты переиграли аргентинцев в стартовом матче группового турнира со счетом 3-1.
"Ощущаются пустые трибуны и отсутствие болельщиков. Они дают пустоту и неуверенность. При забитых трибунах ребята чувствовали бы себя совсем по другому, но все в равных условиях", - сказал Тетюхин.
Следующую встречу россияне проведут 26 июля против команды США. Также российским спортсменам предстоит сыграть с бразильцами (28 июля), французами (30 июля) и командой Туниса (1 августа).
Олимпийский турнир по волейболу проходит с 24 июля по 8 августа. Финал мужского турнира состоится 7 августа.