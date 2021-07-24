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XXXII летние Олимпийские игры

Тетюхин: отсутствие болельщиков на Играх в Токио дает неуверенность и пустоту

По словам генерального менеджера мужской сборной России по волейболу, при полных трибунах состояние спортсменов было бы совершенно другим
Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин Зубайр Байраков/ТАСС
Описание
Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин
© Зубайр Байраков/ТАСС

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Отсутствие болельщиков на трибунах не придает российским волейболистам уверенности на Олимпийских Играх в Токио. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер мужской национальной команды по волейболу Сергей Тетюхин.

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Ранее в субботу российские волейболисты переиграли аргентинцев в стартовом матче группового турнира со счетом 3-1.

"Ощущаются пустые трибуны и отсутствие болельщиков. Они дают пустоту и неуверенность. При забитых трибунах ребята чувствовали бы себя совсем по другому, но все в равных условиях", - сказал Тетюхин.

Следующую встречу россияне проведут 26 июля против команды США. Также российским спортсменам предстоит сыграть с бразильцами (28 июля), французами (30 июля) и командой Туниса (1 августа).

Олимпийский турнир по волейболу проходит с 24 июля по 8 августа. Финал мужского турнира состоится 7 августа.

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