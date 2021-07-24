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XXXII летние Олимпийские игры

Анлреев: теннисист Медведев наберет оптимальную форму через два дня

В субботу россиянин обыграл казахстанца Александра Бублика в матче первого круга олимпийского турнира
Игорь Андреев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Игорь Андреев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТОКИО, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев испытывает из-за акклиматизации больше проблем, чем другие теннисисты сборной России на Олимпиаде в Токио, так как пропустил подготовительный сбор в Южно-Сахалинске, но через пару дней будет в оптимальной форме. Об этом ТАСС заявил тренер команды Игорь Андреев.

В субботу Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика в матче первого круга олимпийского турнира со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

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"Медведев пропустил сбор и первые дни ему будет тяжелее, чем другим ребятам в сборной. Но еще пару дней, и он будет себя чувствовать оптимально. Пока же, очевидно, ему тяжелее, чем другим ребятам", - сказал Андреев.

"Сложности из-за климата здесь есть у всех - это вопрос подготовленности. Поэтому у нас и был предварительный сбор на Сахалине, чтобы привыкнуть к влажности, перемене климата, без потери времени игры. Но тяжело всем, и здесь, безусловно, намного жарче, чем было в Рио в 2016 году, и не было такой жуткой влажности", - отметил тренер.

Медведев является победителем 11 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах Большого шлема он дважды доходил до финала (на Открытом чемпионате США в 2019 году и Открытом чемпионате Австралии в 2021-м). Медведев - действующий победитель Итогового турнира ATP.

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