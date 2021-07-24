Анлреев: теннисист Медведев наберет оптимальную форму через два дня

ТОКИО, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев испытывает из-за акклиматизации больше проблем, чем другие теннисисты сборной России на Олимпиаде в Токио, так как пропустил подготовительный сбор в Южно-Сахалинске, но через пару дней будет в оптимальной форме. Об этом ТАСС заявил тренер команды Игорь Андреев.

"Медведев пропустил сбор и первые дни ему будет тяжелее, чем другим ребятам в сборной. Но еще пару дней, и он будет себя чувствовать оптимально. Пока же, очевидно, ему тяжелее, чем другим ребятам", - сказал Андреев.

"Сложности из-за климата здесь есть у всех - это вопрос подготовленности. Поэтому у нас и был предварительный сбор на Сахалине, чтобы привыкнуть к влажности, перемене климата, без потери времени игры. Но тяжело всем, и здесь, безусловно, намного жарче, чем было в Рио в 2016 году, и не было такой жуткой влажности", - отметил тренер.

Медведев является победителем 11 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах Большого шлема он дважды доходил до финала (на Открытом чемпионате США в 2019 году и Открытом чемпионате Австралии в 2021-м). Медведев - действующий победитель Итогового турнира ATP.