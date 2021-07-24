{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с главным тренером Сульшером на три года

В соглашении прописан пункт о возможности продления контракта еще на один сезон после окончания его срока
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер EPA-EFE/Aleksandra Szmigiel
Описание
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер
© EPA-EFE/Aleksandra Szmigiel

ТАСС, 24 июля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" продлил соглашение с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с норвежским специалистом рассчитан на три сезона с возможностью продления еще на один.

На эту тему
"Боруссия" сообщила о переходе Санчо в "Манчестер Юнайтед"
"Боруссия" сообщила о переходе Санчо в "Манчестер Юнайтед"

"Всем известно, какие чувства я испытываю к этому клубу, и я рад подписанию этого нового контракта. Это потрясающее время для "Манчестер Юнайтед", мы создали команду с хорошим балансом молодежи и опытных игроков, жаждущих успеха. Вокруг меня фантастическая команда тренеров, и мы все готовы сделать следующий шаг. "Манчестер Юнайтед" намерен выигрывать самые главные трофеи, и это то, к чему мы все стремимся, мы стали лучше как на поле, так и за его пределами, и это будет продолжаться в ближайшие сезоны", - сказал Сульшер.

Сульшеру 48 лет, он возглавляет "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, в прошедшем сезоне клуб под его руководством занял третье место в чемпионате Англии, а также дошел до финала Лиги Европы. В качестве игрока он представлял команду с 1996 по 2007 год и стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок и суперкубок страны, в сезоне-1998/99 он стал победителем Лиги чемпионов.

Теги
Футбол в Англии
XXXII летние Олимпийские игры
Таблица медалей Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов наград
Таблица медалей Олимпиады в Токио
Читать полностью