"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с главным тренером Сульшером на три года

"Всем известно, какие чувства я испытываю к этому клубу, и я рад подписанию этого нового контракта. Это потрясающее время для "Манчестер Юнайтед", мы создали команду с хорошим балансом молодежи и опытных игроков, жаждущих успеха. Вокруг меня фантастическая команда тренеров, и мы все готовы сделать следующий шаг. "Манчестер Юнайтед" намерен выигрывать самые главные трофеи, и это то, к чему мы все стремимся, мы стали лучше как на поле, так и за его пределами, и это будет продолжаться в ближайшие сезоны", - сказал Сульшер.

Сульшеру 48 лет, он возглавляет "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, в прошедшем сезоне клуб под его руководством занял третье место в чемпионате Англии, а также дошел до финала Лиги Европы. В качестве игрока он представлял команду с 1996 по 2007 год и стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок и суперкубок страны, в сезоне-1998/99 он стал победителем Лиги чемпионов.