Россиянки Кудерметова и Веснина вышли во второй круг в парном разряде на Олимпиаде

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина победили Анну-Лену Фридзам и Лауру Зигемунд из Германии в матче первого круга в парном разряде Олимпийских игр.

Хачанов и Рублев проиграли в первом круге в парном разряде на Олимпиаде в Токио

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянок. Во втором круге они встретятся с победительницами матча между нидерландками Кики Бертенс и Деми Схюрс (3-й номер посева) и француженками Кристиной Младенович и Каролин Гарсией.

Веснина является действующей олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент Веснина занимает 305-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 55-е - в парном. Также в парном разряде на ее счету 18 титулов WTA.

Кудерметова располагается на 33-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й - в парном, завоевав два титула под эгидой организации.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.