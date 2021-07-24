Российская шпажистка Муртазаева уступила в поединке за бронзовую медаль Олимпиады

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева уступила представительнице Эстонии Катрине Лехис в поединке за бронзовую медаль Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 15:8 в пользу эстонской спортсменки.
Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой (11:15), и Юлия Личагина, потерпевшая поражение от итальянки Мары Наваррии (12:15).
В поединке за золотую медаль сразятся Сунь Ивэнь (Китай) и Ана Мария Попеску (Румыния).
Муртазаевой 19 лет, она дважды становилась бронзовым призером чемпионата России (2019, 2021) и Кубка России (2018, 2019) в личном первенстве.
Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|2
|0
|1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|0
|2
|3
|Иран
|1
|0
|0
|1
|3
|Косово
|1
|0
|0
|1
|3
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|3
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|7
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|7
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|7
|Россия
|0
|1
|0
|1
|7
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|7
|Индия
|0
|1
|0
|1
|7
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|13
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|13
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|13
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|13
|Словения
|0
|0
|1
|1
|13
|Франция
|0
|0
|1
|1
|13
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|13
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|13
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|13
|Украина
|0
|0
|1
|1