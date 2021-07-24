Российская шпажистка Муртазаева уступила в поединке за бронзовую медаль Олимпиады

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева уступила представительнице Эстонии Катрине Лехис в поединке за бронзовую медаль Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 15:8 в пользу эстонской спортсменки.

Шпажистка Муртазаева поборется за бронзовую медаль Олимпиады в Токио

На эту тему

Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой (11:15), и Юлия Личагина, потерпевшая поражение от итальянки Мары Наваррии (12:15).

В поединке за золотую медаль сразятся Сунь Ивэнь (Китай) и Ана Мария Попеску (Румыния).

Муртазаевой 19 лет, она дважды становилась бронзовым призером чемпионата России (2019, 2021) и Кубка России (2018, 2019) в личном первенстве.

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.