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XXXII летние Олимпийские игры

Российская шпажистка Муртазаева уступила в поединке за бронзовую медаль Олимпиады

Эстонская спортсменка Катрина Лехис победила россиянку со счетом 15:8

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева уступила представительнице Эстонии Катрине Лехис в поединке за бронзовую медаль Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 15:8 в пользу эстонской спортсменки.

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Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой (11:15), и Юлия Личагина, потерпевшая поражение от итальянки Мары Наваррии (12:15).

В поединке за золотую медаль сразятся Сунь Ивэнь (Китай) и Ана Мария Попеску (Румыния).

Муртазаевой 19 лет, она дважды становилась бронзовым призером чемпионата России (2019, 2021) и Кубка России (2018, 2019) в личном первенстве.

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай2013
2Япония1102
3Иран1001
3Косово1001
3Эквадор1001
3Южная Корея1001
7Бельгия0101
7Сербия0101
7Россия0101
7Нидерланды0101
7Индия0101
7Тайвань0101
13Швейцария0011
13Индонезия0011
13Мексика0011
13Словения0011
13Франция0011
13Монголия0011
13Казахстан0011
13Эстония0011
13Украина0011

 

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