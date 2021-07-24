Легкоатлетка Сидорова может пропустить турнир в США из-за проблем с получением визы

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова, приглашенная для участия в августовском этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, может пропустить этот турнир из-за проблем с получением въездной визы в США. Об этом ТАСС по телефону сообщил менеджер спортсменки Павел Воронков.

Этап Бриллиантовой лиги в Юджине пройдет 21 августа. Летом следующего года там же пройдет очередной чемпионат мира по легкой атлетике.

"У Анжелики есть официальное приглашение от организаторов турнира. Все упирается в оформление въездной визы в США, которую россиянам практически невозможно сейчас получить по известным всем причинам. Принимающая сторона пытается как-то решить этот вопрос по своим каналам, но пока все остается в подвешенном состоянии", - сказал Воронков.

Сидорова включена в число десяти российских легкоатлетов, которые получили право выступить на Олимпиаде в Токио.

В апреле посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Там пояснили, что сокращение услуг необходимо в связи с решением властей РФ запретить диппредставительству нанимать на работу иностранцев. Позднее начало исполнения этого решения отложили до 16 июля.