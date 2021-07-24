{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Сидорова может пропустить турнир в США из-за проблем с получением визы

Этап Бриллиантовой лиги в Юджине пройдет 21 августа
Анжелика Сидорова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова, приглашенная для участия в августовском этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, может пропустить этот турнир из-за проблем с получением въездной визы в США. Об этом ТАСС по телефону сообщил менеджер спортсменки Павел Воронков.

На эту тему
Россиянка Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги
Россиянка Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги

Этап Бриллиантовой лиги в Юджине пройдет 21 августа. Летом следующего года там же пройдет очередной чемпионат мира по легкой атлетике.

"У Анжелики есть официальное приглашение от организаторов турнира. Все упирается в оформление въездной визы в США, которую россиянам практически невозможно сейчас получить по известным всем причинам. Принимающая сторона пытается как-то решить этот вопрос по своим каналам, но пока все остается в подвешенном состоянии", - сказал Воронков.

Сидорова включена в число десяти российских легкоатлетов, которые получили право выступить на Олимпиаде в Токио.

В апреле посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Там пояснили, что сокращение услуг необходимо в связи с решением властей РФ запретить диппредставительству нанимать на работу иностранцев. Позднее начало исполнения этого решения отложили до 16 июля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
XXXII летние Олимпийские игры
Венгерский саблист Силадьи стал трехкратным олимпийским чемпионом
В финальном поединке спортсмен победил представителя Италии Луиджи Самеле
Читать полностью