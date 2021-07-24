Ласицкене победила в своем последнем старте перед Олимпиадой

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту на турнире в Москве. Соревнования проходили на стадионе "Гераклион".

Прыгунья в высоту Ласицкене вновь победила на международном турнире в Финляндии

Ласицкене показала результат 1,94 метра. Планка на высоте 1,98 метра россиянке не покорилась. Второе место заняла Кристина Королева (1,92), третье - Наталья Спиридонова (1,84).

Ласицкене 28 лет, она является трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019), чемпионкой Европы (2018). Также на счету российской спортсменки две победы на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018), два золота чемпионатов Европы в помещении (2015, 2019), две победы на Всемирных военных играх (2015, 2019).

Россиянка примет участие в Олимпийских играх в Токио. Квалификационные соревнования по прыжкам в высоту среди женщин на Олимпиаде пройдут 5 августа, финал - 7 августа. Игры завершатся 8 августа.