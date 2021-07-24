Тренер завоевавшего олимпийскую бронзу в тхэквондо Артамонова пожурил спортсмена

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Главный тренер российской сборной по тхэквондо Вадим Иванов считает, что бронзовая медаль - это хороший результат для Михаила Артамонова, ставшего на Олимпиаде в Токио третьим среди мужчин в весовой категории до 58 кг, однако в первом поединке спортсмен пропустил неоправданно много ударов. Такое мнение Иванов высказал ТАСС.

В субботу Артамонов в первом поединке уступил спортсмену из Туниса Мохамеду Халилу Жендуби. Российский спортсмен смог продолжить борьбу только благодаря тому, что Жендуби дошел до финала.

"Да, это хороший результат для Михаила. В целом выступление, наверное, настолько, насколько сегодня Михаил был готов", - сказал Иванов.

По его словам, в первом поединке, сказалось волнение спортсмена. "Во втором раунде пропустил три атаки с места, потом попытался отыграться, побежал, предсказуемо встретили, и пропустил, соответственно. Дальше, наверное, не хватило немного времени. Много, неоправданно много пропустил, спортсмен его уровня такое количество не должен пропускать", - отметил собеседник агентства.

Артамонову 24 года, на его счету также серебряная награда чемпионата мира 2017 года, победа на чемпионате Европы (2018) и бронзовая медаль европейского первенства 2016 года.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.