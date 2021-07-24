Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу Олимпиады

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Артамонов победил аргентинца Лукаса Гузмана в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.

Вторую бронзовую награду разыграют иранец Омар Салим и южнокореец Чан Чон. В поединке за золото встретятся Мохамед Халилу Жендуби из Туниса и итальянец Вито Делль'аквила. Артамонов начал свой путь на Олимпиаде с поражения от Жендуби, но в утешительной схватке победил представителя Эфиопии Соломона Демсе, что позволило россиянину принять участие в поединке за бронзовую награду.

Эта медаль стала второй для россиян на текущей Олимпиаде. Ранее Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой три золотые медали и одна бронзовая. Вторыми идут японцы (1-1-0), на третьем месте располагается сборная Южной Кореи (1-0-1). Сборная России занимает седьмое место (0-1-1).

Артамонову 24 года, на его счету также серебряная награда чемпионата мира 2017 года, победа на чемпионате Европы (2018) и бронзовая медаль европейского первенства 2016 года.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.