Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу Олимпиады

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Артамонов победил аргентинца Лукаса Гузмана в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.
Вторую бронзовую награду разыграют иранец Омар Салим и южнокореец Чан Чон. В поединке за золото встретятся Мохамед Халилу Жендуби из Туниса и итальянец Вито Делль'аквила. Артамонов начал свой путь на Олимпиаде с поражения от Жендуби, но в утешительной схватке победил представителя Эфиопии Соломона Демсе, что позволило россиянину принять участие в поединке за бронзовую награду.
Эта медаль стала второй для россиян на текущей Олимпиаде. Ранее Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой три золотые медали и одна бронзовая. Вторыми идут японцы (1-1-0), на третьем месте располагается сборная Южной Кореи (1-0-1). Сборная России занимает седьмое место (0-1-1).
Артамонову 24 года, на его счету также серебряная награда чемпионата мира 2017 года, победа на чемпионате Европы (2018) и бронзовая медаль европейского первенства 2016 года.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|0
|1
|4
|2
|Япония
|1
|1
|0
|2
|3
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|4
|Иран
|1
|0
|0
|1
|4
|Косово
|1
|0
|0
|1
|4
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|7
|Россия
|0
|1
|1
|2
|8
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|8
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|8
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|8
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|8
|Индия
|0
|1
|0
|1
|8
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|14
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|14
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|14
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|14
|Словения
|0
|0
|1
|1
|14
|Франция
|0
|0
|1
|1
|14
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|14
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|14
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|14
|Украина
|0
|0
|1
|1