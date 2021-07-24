Тхэквондист Артамонов поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали Олимпиады

ТАСС, 24 июля. Российский тхэквондист Михаил Артамонов не ожидал, что у него получится побороться за бронзовую медаль Олимпийских игр. Об этом спортсмен сообщил телеканалу "Матч ТВ" .

"Я не ждал, что получится бороться за бронзу, но фаворит из Южной Кореи в полуфинале проиграл тунисцу - тому же, кому уступил и я, после этого у меня появился шанс, - сказал Артамонов. - Во втором раунде я почувствовал, что нельзя отпускать победу. Соревнования закончились довольно-таки удачно. Теперь можно расслабиться и наслаждаться моментом".

Бронзовая медаль Артамонова стала второй для россиян на текущей Олимпиаде. Ранее Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Артамонову 24 года, на его счету также серебряная награда чемпионата мира 2017 года, победа на чемпионате Европы (2018) и бронзовая медаль европейского первенства 2016 года. Он стал вторым россиянином в истории, сумевшим завоевать медаль Олимпийских игр в тхэквондо среди мужчин. Ранее Алексей Денисенко стал бронзовым (2012) и серебряным призером (2016). Кроме того, в соревнованиях среди девушек россиянки выиграли две медали Олимпиад - Наталья Иванова завоевала серебро на Играх в Сиднее, а Анастасия Барышникова стала бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.