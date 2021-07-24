Гимнаст Нагорный вышел в финал в трех упражнениях на Олимпиаде

В квалификации в вольных упражнениях он стал вторым, в опорном прыжке - третьим, на перекладине - пятым. В финал выходят восемь лучших спортсменов, но не более двух из одной страны.

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный выступит в финалах в вольных упражнениях, а также в опорном прыжке и упражнении на перекладине на Олимпийских играх в Токио.

Давид Белявский стал девятым упражнении на коне, но выступит в финале, так как выше него расположились три японца. Он стал девятым в упражнении на брусьях, но тоже выступит в финале - выше россиянина расположились три китайца.

Денис Аблязин стал седьмым в упражнении на кольцах, также он занял пятое место в опорном прыжке. Абсолютный чемпион мира 2018 года Артур Далалоян, ранее вышедший в финал в многоборье, не пробился в финальные соревнования ни в одном из отдельных упражнений.

1 августа состоится финал в упражнении на коне, 2 августа - на кольцах и в опорном прыжке, 3 августа пройдут финальные соревнования в упражнениях на брусьях и перекладине.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.