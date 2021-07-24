Гимнасты Нагорный и Далалоян вышли в финал личного многоборья на Олимпиаде

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российские гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян вышли в финал личного многоборья на Олимпийских играх в Токио.

В финал многоборья выходят 24 спортсмена (не более двух от каждой страны), показавшие лучший результат в квалификации. Нагорный стал вторым с результатом 87,897 балла, Далалоян - шестым (85,957). Россиянин Давид Белявский занял десятое место (85,324).

Российская команда в составе Нагорного, Далалояна, Белявского и Дениса Аблязина заняла третье место в квалификации в командном многоборье и вышла в финал. За медали поборются восемь команд. Финал в командном многоборье пройдет 26 июля, в личном - 28 июля.

Нагорный является чемпионом мира в личном многоборье 2019 года, Далалоян - победитель мирового первенства 2018 года.