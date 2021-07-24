Россияне проиграли нидерландцам на олимпийском турнире по баскетболу 3х3

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России уступила команде Нидерландов со счетом 15:18 во втором матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Россияне стартовали на олимпийском турнире по баскетболу 3х3 с победы над китайцами

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. В первом матче россияне обыграли сборную Китая со счетом 21:13. Помимо сборных России, Китая и Нидерландов участие в турнире принимают команды Бельгии, Латвии, Польши, Сербии и Японии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.

Следующий матч россияне проведут в воскресенье против бельгийцев, начало - в 6:35 мск.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.