Сквозь тернии к бронзе. Российский тхэквондист Артамонов стал медалистом Олимпиады в Токио

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Михаил Артамонов стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 58 кг. Он уступил в первом поединке на соревнованиях, но все же смог добраться до схватки за третье место.
24-летний уроженец Санкт-Петербурга в 1/8 финала проиграл тунисцу Мохамеду Халилу Жендуби. Однако согласно формату соревнований, победитель своим удачным выступлением может помочь проигравшему побороться за бронзовую награду. Жендуби в четвертьфинале победил эфиопа Соломона Демсе, а в 1/2 финала оказался сильнее Чон Чана из Южной Кореи.
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Артамонов, в свою очередь, победил Демсе в утешительном раунде, что позволило ему встретиться в поединке за бронзовую медаль с аргентинцем Лукасом Гузманом. Южноамериканец лидировал в первом раунде со счетом 3:0, однако петербуржец набрал в следующем 10 безответных очков, а в третьем - не позволил сопернику себя догнать.
"Я не ждал, что получится бороться за бронзу, но фаворит из Южной Кореи в полуфинале проиграл тунисцу - тому же, кому уступил и я, после этого у меня появился шанс, - приводит слова Артамонова "Матч ТВ". - Во втором раунде я почувствовал, что нельзя отпускать победу. Соревнования закончились довольно-таки удачно. Теперь можно расслабиться и наслаждаться моментом".
Обладателем золотой олимпийской медали стал итальянец Вито Деллаквила. В финале он победил Жендуби и принес своей национальной команде первую победу на Олимпиаде в Токио.
Важная бронза для развития тхэквондо в России
Олимпийская награда Артамонова в тхэквондо очень важна для дальнейшего развития в России этого вида спорта, отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. "Желаю Михаилу, в активе которого есть серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы, новых побед и достижений", - сказал Матыцин.
Главный тренер сборной России Вадим Иванов отметил, что Артамонов выступил в свою силу, а в поединке с тунисцем у россиянина не получилось показать максимум из-за волнения.
"Во втором раунде пропустил три атаки с места, потом попытался отыграться, побежал, предсказуемо встретили, и пропустил, соответственно. Дальше, наверное, не хватило немного времени. Много, неоправданно много пропустил, спортсмен его уровня такое количество [ударов] не должен пропускать", - сказал ТАСС тренер.
Серебряный призер чемпионата мира 2017 года и чемпион Европы 2018 года Артамонов тренируется в петербургской спортивной школе олимпийского резерва "Комета". "Медаль долгожданная, необходимая школе. У нас в школе 10 видов спорта, более 2,5 тыс. спортсменов. Конечно, нам надо их мотивировать, и эта медаль - это показатель", - сказал заместитель директора школы Илья Мухортов.
Медаль Артамонова стала для россисйих тхэквондистов пятой на Олимпиадах. До этого серебро завоевывали Наталья Иванова (2000) и Алексей Денисенко (2016), бронзовые - Денисенко (2012) и Анастасия Барышникова (2012).