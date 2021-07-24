Сквозь тернии к бронзе. Российский тхэквондист Артамонов стал медалистом Олимпиады в Токио

Спортсмен проиграл первый поединок на Играх в Токио, но сумел добраться до схватки за третье место

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Михаил Артамонов стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 58 кг. Он уступил в первом поединке на соревнованиях, но все же смог добраться до схватки за третье место. 24-летний уроженец Санкт-Петербурга в 1/8 финала проиграл тунисцу Мохамеду Халилу Жендуби. Однако согласно формату соревнований, победитель своим удачным выступлением может помочь проигравшему побороться за бронзовую награду. Жендуби в четвертьфинале победил эфиопа Соломона Демсе, а в 1/2 финала оказался сильнее Чон Чана из Южной Кореи.

Артамонов, в свою очередь, победил Демсе в утешительном раунде, что позволило ему встретиться в поединке за бронзовую медаль с аргентинцем Лукасом Гузманом. Южноамериканец лидировал в первом раунде со счетом 3:0, однако петербуржец набрал в следующем 10 безответных очков, а в третьем - не позволил сопернику себя догнать. "Я не ждал, что получится бороться за бронзу, но фаворит из Южной Кореи в полуфинале проиграл тунисцу - тому же, кому уступил и я, после этого у меня появился шанс, - приводит слова Артамонова "Матч ТВ". - Во втором раунде я почувствовал, что нельзя отпускать победу. Соревнования закончились довольно-таки удачно. Теперь можно расслабиться и наслаждаться моментом". Обладателем золотой олимпийской медали стал итальянец Вито Деллаквила. В финале он победил Жендуби и принес своей национальной команде первую победу на Олимпиаде в Токио. Важная бронза для развития тхэквондо в России Олимпийская награда Артамонова в тхэквондо очень важна для дальнейшего развития в России этого вида спорта, отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. "Желаю Михаилу, в активе которого есть серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы, новых побед и достижений", - сказал Матыцин.

На эту тему Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу Олимпиады