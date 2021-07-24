Кириленко: сборной России по баскетболу 3х3 повезло провести исторический матч на Играх

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поздравил женскую сборную России по баскетболу 3х3 с тем, что она провела первый в истории этого вида спорта матч на Олимпиаде. Слова Кириленко приводит пресс-служба РФБ.

Баскетбол 3х3 в субботу дебютировал в программе Олимпийских игр. В первом матче олимпийского турнира женская сборная России обыграла команду Японии со счетом 21:18.

"Хочу поздравить женскую сборную, - сказал Кириленко. - Первая победа и первые очки в истории олимпийского баскетбола 3x3 наши. Хотя в конце матча с Японией пришлось понервничать. Первый матч на серьезном турнире - это всегда волнительно, а тем более на первой Олимпиаде для 3x3".

"Рад, что наша команда смогла преодолеть волнение и отстоять концовку с крепкой японской сборной, которая к тому же играет у себя дома. А в следующей встрече победить действующих чемпионок мира - сборную Китая. Это хороший задел, продолжаем дальше болеть за наших девушек", - добавил глава РФБ.

Групповой этап соревнований по баскетболу 3х3 на Олимпиаде проходит в формате кругового турнира с участием восьми команд. Две лучшие напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи. Следующий матч россиянки проведут в воскресенье против команды Монголии, начало матча - 08:00 мск.