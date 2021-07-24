Глушаков: шансы на возвращение в сборную России по футболу есть всегда

ХИМКИ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Полузащитник "Химок" Денис Глушаков не исключает возможности возвращения в сборную России по футболу. Об этом он заявил журналистам.

Глушаков рассказал о разговоре с Черчесовым после непопадания на чемпионат мира 2018 года

Российский футбольный союз (РФС) в пятницу объявил о назначении на пост главного тренера национальной сборной Валерия Карпина. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

"Всегда держу в голове возвращение в сборную, но не всегда все от меня зависит, - сказал Глушаков. - Шансы всегда есть, мое дело тренироваться и играть, а тренер уже будет выбирать. Главное, чтобы вокруг тренера не было людей, которые мешают играть мне и вообще российскому футболу".

Глушакову 34 года, он выступал за сборную России с 2011 по 2018 год, в составе национальной команды он сыграл 57 матчей, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. С 2011 по 2019 годы Глушаков выступал за московский "Спартак". Карпин был главным тренером красно-белых с 2009 по 2014 год.