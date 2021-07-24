Министр спорта Подмосковья назвал задачу "Химок" на сезон РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" ставит задачу занять место не ниже восьмого в чемпионате России. Об этом журналистам заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В субботу "Химки" дома в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли петербургскому "Зениту" со счетом 1:3.

"Цель ставим - занять место не ниже восьмого. Команда подобралась хорошая, работаем над приглашением нападающих. Приоритет - игроки с российским паспортом, но все будет зависеть от условий. Наш принцип - свободные агенты, мы не тратим деньги на трансферы, бюджет "Химок" самый низкий в РПЛ, и мы, наверное, являемся лидерами по эффективности", - сказал Терюшков.

"Химки" в прошлом сезоне РПЛ заняли восьмое место. Во втором туре подмосковная команда сыграет на выезде с "Ростовом" 1 августа.