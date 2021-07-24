"Зенит" обыграл "Химки" в матче первого тура чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 3:1 обыграл подмосковные "Химки" в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".

В составе победителей забитыми мячами отметились Сердар Азмун (33-я минута), Александр Ерохин (72) и Алексей Сутормин (79), реализовавший пенальти, который сам же и заработал. У "Химок" отличился Илья Кухарчук (29).

В начале первого тайма травму получил полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев. На 11-й минуте вместо него на поле вышел Кирилл Кравцов.

"Зенит" не проигрывает в первом туре национального первенства с 2002 года. Тогда петербургский клуб в Махачкале уступил "Анжи" со счетом 0:2.

Во втором туре действующий чемпион страны 1 августа на выезде сыграет против "Ростова". "Химки" в этот же день в гостях встретится с "Краснодаром".

"Зенит" без поддержки

Матч между "Химками" и "Зенитом" с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки смогли посетить не более 1 000 человек с QR-кодами. При этом принимающая сторона выделила гостям не 10, а 50 процентов от разрешенного числа билетов. Как сообщил ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков, такое решение было принято в связи с тем, что игра интересна для фанатов сине-бело-голубых.