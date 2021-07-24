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Футбол в России

"Зенит" обыграл "Химки" в матче первого тура чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу действующего чемпиона страны
Денис Глушаков ("Химки") и Андрей Мостовой ("Зенит") Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Денис Глушаков ("Химки") и Андрей Мостовой ("Зенит")
© Антон Новодережкин/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 3:1 обыграл подмосковные "Химки" в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".

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В составе победителей забитыми мячами отметились Сердар Азмун (33-я минута), Александр Ерохин (72) и Алексей Сутормин (79), реализовавший пенальти, который сам же и заработал. У "Химок" отличился Илья Кухарчук (29).

В начале первого тайма травму получил полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев. На 11-й минуте вместо него на поле вышел Кирилл Кравцов.

"Зенит" не проигрывает в первом туре национального первенства с 2002 года. Тогда петербургский клуб в Махачкале уступил "Анжи" со счетом 0:2.

Во втором туре действующий чемпион страны 1 августа на выезде сыграет против "Ростова". "Химки" в этот же день в гостях встретится с "Краснодаром".

"Зенит" без поддержки

Матч между "Химками" и "Зенитом" с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки смогли посетить не более 1 000 человек с QR-кодами. При этом принимающая сторона выделила гостям не 10, а 50 процентов от разрешенного числа билетов. Как сообщил ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков, такое решение было принято в связи с тем, что игра интересна для фанатов сине-бело-голубых.

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На деле ситуация оказалась иной - объединение фанатов "Зенита" под названием "Ландскрона" раскритиковало решение о значительном, по сравнению с сезоном-2020/21, сокращении разрешенной вместимости стадионов на матчах РПЛ и призвало всех активных болельщиков отказаться от покупки билетов на гостевую трибуну. В итоге среди них не было единения - около 20 человек все же отправились на "фанатку", а организованные группы болельщиков, от которых исходила основная шумовая поддержка, расположились на центральных трибунах. При этом часть фанатов приехала из Петербурга в Химки, но демонстративно не пошла на стадион, а решила поддерживать "Зенит" кричалками из-за пределов арены.

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Первый примечательный момент в матче произошел уже на второй минуте - Оздоев на своей половине поля жестко пошел в подкат, получив в этом эпизоде микроповреждение и желтую карточку. Спустя несколько минут полузащитник сборной России понял, что не может продолжать игру, и был заменен. Вместо него на поле вышел 19-летний воспитанник академии петербуржцев Кирилл Кравцов. Для него игра против "Химок" стала первой реальной возможностью сыграть за основной состав в официальном матче больше 45 минут.

Эпизод с голом Сердара Азмуна в первом тайме сопровождался курьезом - игроки "Зенита" посчитали, что судья встречи Евгений Кукуляк не засчитает взятие ворот из-за офсайда и отдали мяч вратарю химчан Илье Лантратову. После небольшой паузы арбитр все же зафиксировал, что гол был забит по всем правилам.

Во втором тайме игра до поры была примерно равной, хороший шанс упустил капитан "Химок" Денис Глушаков - после его удара со средней дистанции мяч пролетел рядом с девяткой. На 69-й минуте главный тренер "Зенита" Сергей Семак произвел двойную замену, которая предопределила исход встречи. Ерохин и Сутормин отметились голами через три и семь минут после появления на поле соответственно и установили окончательный счет - 3:1 в пользу петербуржцев.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит11003-13
2Динамо11002-03
3Спартак00000-00
4Локомотив00000-00
5Рубин00000-00
6Сочи00000-00
7ЦСКА00000-00
8Краснодар00000-00
9Ахмат00000-00
10Урал00000-00
11Уфа00000-00
12Арсенал00000-00
13Крылья Советов00000-00
14Нижний Новгород00000-00
15Химки10011-30
16Ростов10010-20

 

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