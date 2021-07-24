СМИ: "Байер" и "Рома" претендуют на футболиста "Зенита" Азмуна

ТАСС, 24 июля. Германский футбольный клуб "Байер" и итальянская "Рома" заинтересованы в трансфере нападающего санкт-петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

По информации источника, "Байер" готов предложить за иранца €18 млн.

10 июля в "Байер" перешел вратарь Андрей Лунев, выступавший за "Зенит" с 2016 года.

Азмуну 26 лет, с 2019 года он выступает за санкт-петербургский "Зенит". В составе команды иранец трижды выигрывал чемпионат России и один раз становился обладателем Кубка России. В сезоне-2020/21 Азмун сыграл 29 матчей, забил 19 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее нападающий играл в России за казанский "Рубин" и "Ростов".