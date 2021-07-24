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Футбол в России

Терюшков: "Химки" хорошо сыграли против "Зенита", но уступили из-за потери концентрации

По мнению министра спорта Московской области, до 70-й минуты матча "игра была абсолютно равной"
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков
© Станислав Красильников/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Химки" показал хорошую игру в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита", но уступил из-за потери концентрации. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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Матч "Химки" - "Зенит" прошел в субботу и завершился победой санкт-петербургского клуба со счетом 3:1.

"Доволен игрой команды, но не результатом, до 70-й минуты игра была абсолютно равной, мы могли выиграть, но не удалось сделать это. Сегодня на поле была команда, никого отдельно не буду выделять. Мы сыграли на хорошем уровне, но играть против чемпиона всегда сложно, потеря концентрации на пять минут привела к такому итогу. Верили, что будет ничья, но не получилось", - сказал Терюшков.

Во втором туре действующий чемпион страны 1 августа на выезде сыграет против "Ростова". "Химки" в этот же день в гостях встретятся с "Краснодаром".

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