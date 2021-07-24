"Локомотив" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл тульский "Арсенал" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".
В составе победителей голы забили Рифат Жемалетдинов (80-я и 86-я минуты) и Федор Смолов (89). У "Арсенала" отличился Сергей Ткачев. На 79-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Арсенала" Артем Сокол.
Голевую передачу Смолову сделал Жемалетдинов. На 90-й минуте вместо Смолова на поле вышел 18-летний полузащитник Сергей Бабкин, для которого матч с "Арсеналом" стал дебютным в чемпионате России.
Во втором туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским ЦСКА 31 июля. "Арсенал" днем ранее дома встретится с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14
|Арсенал
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|16
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0