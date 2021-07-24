"Локомотив" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл тульский "Арсенал" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

"Зенит" обыграл "Химки" в матче первого тура чемпионата России по футболу

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В составе победителей голы забили Рифат Жемалетдинов (80-я и 86-я минуты) и Федор Смолов (89). У "Арсенала" отличился Сергей Ткачев. На 79-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Арсенала" Артем Сокол.

Голевую передачу Смолову сделал Жемалетдинов. На 90-й минуте вместо Смолова на поле вышел 18-летний полузащитник Сергей Бабкин, для которого матч с "Арсеналом" стал дебютным в чемпионате России.

Во втором туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским ЦСКА 31 июля. "Арсенал" днем ранее дома встретится с казанским "Рубином".