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Футбол в России

"Локомотив" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1, московский клуб не мог забить до удаления в составе тульской команды
Федор Смолов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Федор Смолов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл тульский "Арсенал" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

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В составе победителей голы забили Рифат Жемалетдинов (80-я и 86-я минуты) и Федор Смолов (89). У "Арсенала" отличился Сергей Ткачев. На 79-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Арсенала" Артем Сокол. 

Голевую передачу Смолову сделал Жемалетдинов. На 90-й минуте вместо Смолова на поле вышел 18-летний полузащитник Сергей Бабкин, для которого матч с "Арсеналом" стал дебютным в чемпионате России.

Во втором туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским ЦСКА 31 июля. "Арсенал" днем ранее дома встретится с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит11003-13
2Локомотив11003-13
3Динамо11002-03
4Рубин11001-03
5Сочи00000-00
6ЦСКА00000-00
7Краснодар00000-00
8Ахмат00000-00
9Урал00000-00
10Уфа00000-00
11Крылья Советов00000-00
12Нижний Новгород00000-00
13Спартак10010-10
14Арсенал10011-30
15Химки10011-30
16Ростов10010-20

 

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