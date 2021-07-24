Витория: "Спартак" был сильнее "Рубина", но проиграл из-за потери концентрации

ТАСС, 24 июля. Футболисты московского "Спартака" были сильнее игроков казанского "Рубина" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, однако уступили из-за потери концентрации. Такое мнение высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория на послематчевой пресс-конференции.

"Спартак" стартовал в чемпионате России по футболу с поражения от "Рубина"

В субботу "Спартак" уступил "Рубину" в гостях со счетом 0:1.

"Сегодняшний матч начался типично для игр первого тура - было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. Мы владели инициативой в первом тайме: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не забили. На перерыв ушли со счетом 0:0, потеряли концентрацию в начале второго тайма и пропустили гол, потом смогли собраться, играли неплохо и создали много моментов. "Рубину" сегодня повезло, а нам - нет, за это мы и поплатились", - сказал Витория.

"Спартак" провел первый официальный матч под руководством Витории. В мае португалец подписал двухлетний контракт с российской командой, сменив на посту главного тренера немца Доменико Тедеско.

В следующем туре "Спартак" 30 июля на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". "Рубин" в тот же день в Туле встретится с местным "Арсеналом".