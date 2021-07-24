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Футбол в России

Генеральный директор "Рубина" назвал равной игру со "Спартаком"

Рустем Сайманов считает, что полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия находится в прекрасной форме

ТАСС, 24 июля. Матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" мог закончиться любым исходом. Такое мнение высказал генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

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В субботу "Рубин" в домашнем матче обыграл "Спартак" со счетом 1:0.

"На мой взгляд, игра была равная, результат матча мог быть любой. У меня не было переживаний, "Рубин" играл довольно хорошо", - сказал Сайманов.

Гендиректор казанской команды также прокомментировал игру защитника "Спартака" Николая Рассказова. "Николай сыграл хорошо в дуэли против полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии. У них давняя дуэль, сегодня Рассказов играл достойно. Хвича в прекрасной форме", - добавил Сайманов.

В следующем туре "Рубин" сыграет в Туле с местным "Арсеналом" 30 июля. "Спартак" в тот же день встретится в гостях с самарскими "Крыльями Советов".

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