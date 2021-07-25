Пловцы разыграют первые медали на Олимпиаде в Токио, скейтбордисты - первые в истории Игр

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Первые медали Олимпиады в Токио будут разыграны в воскресенье в плавании - одном из самых медалеемких видов спорта, к которому на Играх традиционно приковано повышенное внимание. Также во второй соревновательный день награды разыграют в дзюдо, тяжелой атлетике, фехтовании, тхэквондо, стрельбе из лука, стрелковом спорте, велогонках, прыжках в воду, всего будет разыграно 18 комплектов медалей.
Впервые в истории олимпийского движения определится чемпион в скейтбординге - в дисциплине "стрит". Российские спортсмены в ней не участвуют.
В угоду американским телевизионным вещателям финалы в плавании на Играх в Токио будут проходить по утрам. В воскресенье будут разыграны четыре комплекта наград: в комплексном плавании у мужчин и женщин на дистанции 400 м, в плавании на дистанции 400 м вольным стилем у мужчин и в женской эстафете 4x100 м вольным стилем. Россиян в числе претендентов на награды нет, лидеры российской сборной выступят в предварительных и полуфинальных заплывах на различных дистанциях. В их числе рекордсмены мира Антон Чупков, многократная чемпионка мира Юлия Ефимова, чемпион Европы Мартин Малютин.
В спортивной гимнастике пройдут женские квалификационные соревнования.
Очередные награды будут разыграны в стрелковом спорте, который принес российским спортсменам первую медаль на Играх в Токио - серебро Анастасии Галашиной. В стрельбе из пистолета с 10 метров выступят призер чемпионата мира Маргарита Черноусова и серебряный олимпийский призер, чемпионка мира Виталина Бацарашкина. В стрельбе из винтовки с 10 метров выступят олимпийские призеры Владимир Масленников и Сергей Каменский.
Богатый выбор
В дзюдо стоит следить за выступлениями олимпийского призера Натальи Кузютиной (до 52 кг) и призера чемпионата мира Якуба Шамилова (до 66 кг). В стрельбе из лука будут разыграны медали в командном первенстве. Россиянки начнут его встречей с командой Украины.
В настольном теннисе борьбу поведет Яна Носкова. В парном разряде бадминтонного турнира на групповом этапе сыграют Владимир Иванов и Иван Созонов. В соперниках - дуэт из Японии. В пляжном волейболе Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой будут противостоять итальянки.
В фехтовании на рапирах выступят олимпийская чемпионка Инна Дериглазова и Аделина Загидуллина, в фехтовании на шпагах - Павел Сухов, Сергей Ходос и Сергей Бида.
В боксе борьбу поведут серебряный призер чемпионата Европы Габил Мамедов (до 63 кг) и Имам Хатаев (до 81 кг), в женской части - Светлана Солуянова (до 51 кг). В тхэквондо выступит Татьяна Минина (до 57 кг).
В первом раунде теннисного турнира Андрей Рублев сыграет с японцем Кеем Нисикори, в женском турнире стартуют сразу три россиянки - Екатерина Александрова, Елена Веснина и Вероника Кудерметова, их соперницами станут бельгийка Элиза Мертенс, латвийка Елена Остапенко и испанка Гарбинье Мугуруса соответственно. В парном разряде Даниил Медведев и Аслан Карацев встретятся со словаками Лукашем Клейном и Филипом Полашеком.
В игровых видах тоже не обойдется без участия россиян. Гандболистки в первом матче на олимпийском турнире сыграют с бразильянками, волейболистки - с итальянками. Продолжат борьбу за выход в плей-офф стритболисты.