Пловцы разыграют первые медали на Олимпиаде в Токио, скейтбордисты - первые в истории Игр

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Первые медали Олимпиады в Токио будут разыграны в воскресенье в плавании - одном из самых медалеемких видов спорта, к которому на Играх традиционно приковано повышенное внимание. Также во второй соревновательный день награды разыграют в дзюдо, тяжелой атлетике, фехтовании, тхэквондо, стрельбе из лука, стрелковом спорте, велогонках, прыжках в воду, всего будет разыграно 18 комплектов медалей.

Впервые в истории олимпийского движения определится чемпион в скейтбординге - в дисциплине "стрит". Российские спортсмены в ней не участвуют.

В угоду американским телевизионным вещателям финалы в плавании на Играх в Токио будут проходить по утрам. В воскресенье будут разыграны четыре комплекта наград: в комплексном плавании у мужчин и женщин на дистанции 400 м, в плавании на дистанции 400 м вольным стилем у мужчин и в женской эстафете 4x100 м вольным стилем. Россиян в числе претендентов на награды нет, лидеры российской сборной выступят в предварительных и полуфинальных заплывах на различных дистанциях. В их числе рекордсмены мира Антон Чупков, многократная чемпионка мира Юлия Ефимова, чемпион Европы Мартин Малютин.

В спортивной гимнастике пройдут женские квалификационные соревнования.

Очередные награды будут разыграны в стрелковом спорте, который принес российским спортсменам первую медаль на Играх в Токио - серебро Анастасии Галашиной. В стрельбе из пистолета с 10 метров выступят призер чемпионата мира Маргарита Черноусова и серебряный олимпийский призер, чемпионка мира Виталина Бацарашкина. В стрельбе из винтовки с 10 метров выступят олимпийские призеры Владимир Масленников и Сергей Каменский.

Богатый выбор

В дзюдо стоит следить за выступлениями олимпийского призера Натальи Кузютиной (до 52 кг) и призера чемпионата мира Якуба Шамилова (до 66 кг). В стрельбе из лука будут разыграны медали в командном первенстве. Россиянки начнут его встречей с командой Украины.