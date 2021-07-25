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XXXII летние Олимпийские игры

Мать Бацарашкиной назвала ожидаемой победу спортсменки на Олимпиаде в Токио

Ирина Бацарашкина отметила, что ее дочь ранее уже выигрывала медали на крупных турнирах

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Семья россиянки Ирины Бацарашкиной, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, не удивилась победе спортсменки, так как ожидала ее. Об этом в воскресенье рассказала ТАСС мать чемпионки Ирина Бацарашкина.

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Виталина Бацарашкина принесла первую золотую медаль сборной России на Олимпиаде. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров завоевала Анастасия Галашина, бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

"Она занимается [стрельбой] с 12 лет, чемпионкой России стала в 15. Не сильно мы удивились ее победе [в Токио], на Кубках мира, Европы она всегда с медалями была, поэтому мы знали, может, переживали только, что нервы сдадут. Но она не нервничала, по крайней мере никогда не подает виду, а мы никогда не говорим с ней, как она тренируется, как готовится, просто разговариваем на отвлеченные темы. Вчера по видеосвязи разговаривали, Виталина как всегда расслабленно улыбалась, никаких эмоций как будто у нее не было, все внутри", - сказала Ирина Бацарашкина.

О победе дочери она узнала от тренера Натальи Кудриной. "Я даже не смогла найти, где транслируются соревнования, потому что мы живем за городом и у нас не все каналы работают. Мне позвонила тренер Наталья Ивановна и кричала: "Золото!" Сейчас все звонят, я хожу с телефоном и плачу от радости", - сказала Ирина.

По ее словам, когда Виталина вернется домой, вся семья отправится на море, так как спортсменке нужен отдых. Последние полгода у нее был очень плотный график тренировок.

Бацарашкиной 24 года, она родом из Омска. Является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.

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