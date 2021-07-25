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XXXII летние Олимпийские игры

Ешеев остался недоволен выступлением российских лучниц в финале командного турнира Игр

По словам президента Российской федерации стрельбы из лука, заключительному этапу розыгрыша медалей не хватило интриги
Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российские лучницы неудачно выступили в финале командного турнира на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

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Россиянки в финале уступили сборной Южной Кореи и завоевали серебро Олимпиады.

"Дежавю получилось, - сказал Ешеев. - Тем, что дошли до финала, я доволен. В финале не удалось подкорректироваться, надо было поправку делать, ветер изменился. Я недоволен тем, как выступили в финале - не получилось интриги".

Сборная России по стрельбе из лука во второй раз подряд завоевала серебряные медали Олимпийских игр в женском командном турнире. На Играх в Рио-де-Жанейро россиянки также уступили представительницам Южной Кореи.

Глава федерации также назвал российскую лучницу Светлану Гомбоеву героем. Спортсменка в пятницу во время выступления в квалификации личного турнира потеряла сознание в результате солнечного удара. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем. "Можно назвать ее героем, ее выступление впечатляет. У нас сильная команда", - отметил Ешеев.

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