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XXXII летние Олимпийские игры

Тарпищев считает, что теннисисту Медведеву необходимо еще 2 дня на акклиматизацию в Токио

Медведев и Аслан Карацев в воскресенье проиграли словенцам Лукашу Клейну и Филипу Полашеку в матче первого круга олимпийского турнира в парном разряде
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву необходимо еще два дня на акклиматизацию в Токио, где проходит Олимпиада, пока он находится в так называемой адаптационной яме. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев в воскресенье проиграли словенцам Лукашу Клейну и Филипу Полашеку в матче первого круга олимпийского турнира в парном разряде. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу словенцев.

"Дане необходимо еще два дня, чтобы "проскочить", и акклиматизация нормально закончится. Но сейчас его организм в яме адаптационной, - сказал Тарпищев. - Потому что он, к сожалению, не смог быть на сборе в Южно-Сахалинске [перед стартом Олимпиады] со всей командой".

В первом круге индивидуального турнира в субботу Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика в двух сетах. В матче второго раунда россиянин встретится с представителем Индии Сумитом Нагалом.

Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира в одиночном разряде. Он дважды выходил в финалы турниров Большого шлема (Открытые чемпионаты Австралии и США) и побеждал на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2020 году.

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