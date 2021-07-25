Макрон: церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдет на берегах Сены

Он сообщил, что работы по организации церемонии открытия уже ведутся с председателем Национального олимпийского комитета (НОК) Франции Тони Эстанге, а также мэрией Парижа, различными государственными и частными структурами. "Остается еще урегулировать немало вопросов - в какой именно зоне будут организованы торжества, в чем именно они будут заключаться, как обеспечить их безопасность. Мы хотим, чтобы это стало незабываемым зрелищем", - добавил он.

"Церемония [открытия] будет организована на берегах Сены с использованием всех возможностей, которые предоставляет сама река как важная часть города. Мы очень хотим, чтобы эта церемония стала подлинно народной, открытой для всех, уникальной по своей сути и очень инновационной. Надо, чтобы она обрела большую значимость для всех французов, стала посланием всей планете", - подчеркнул Макрон.

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия в 2024 году летних Олимпийских игр в Париже состоится на берегах Сены и на самой реке. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в интервью, опубликованном в воскресенье спортивной газетой "Экип" (L'Equipe), которое было предоставлено французским лидером корреспондентам газеты в Токио, где он присутствует на соревнованиях Олимпиады.

Участвовавший в интервью председатель НОК Франции отметил, что "целью организации уже в ближайшие месяцы является выбор необходимых мероприятий для церемонии". "Церемония открытия будет выдержана в том курсе, которого мы придерживаемся с самого начала - пересмотреть каждую составляющую Олимпийских игр с тем, чтобы они были привлекательными для наибольшего числа людей", - сказал Эстанге.

Отвечая на вопрос о возможном воздействии пандемии на проведение Игр 2024 года, Макрон сказал: "Не могу делать никаких прогнозов относительно пандемии, но надеюсь, что Игры в Париже станут первыми в период после ее завершения".

"Но мы проведем их, какой бы ни была ситуация с коронавирусом. Если вирус будет распространяться и в 2024 году, то это будет означать, что нам еще долго предстоит сосуществовать с ним, надо будет постараться все провести в Париже, несмотря на его присутствие. Мы давно мечтали об этих Играх, мы боролись за право их проведения, мы обдумывали их. И мы продолжим бороться за то, чтобы суметь организовать их и извлечь пользу для всей страны", - подчеркнул французский лидер.

Третья летняя Олимпиада в истории Парижа

В сентябре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) на 131-й сессии в Лиме официально объявил Париж столицей летних Игр 2024 года.

Изначально на проведение ОИ-2024 претендовали пять городов, однако финальные заявки подали лишь Париж и Лос-Анджелес. Решение о единовременном выборе столиц Игр 2024 и 2028 годов было принято на внеочередной сессии МОК и обусловлено нежеланием комитета терять ни одного из двух серьезных кандидатов, которые полностью отвечают стратегии развития олимпийского движения. Заявочные комитеты Парижа и Лос-Анджелеса согласились на такое предложение. Таким образом, Лос-Анджелес стал столицей летних Олимпийских игр 2028 года.

Париж в третий раз в истории примет летнюю Олимпиаду. Французская столица была хозяйкой Игр 1900 и 1924 годов.

Планируется, что Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается участие 10,5 тыс. спортсменов.