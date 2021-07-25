Российская рапиристка Коробейникова поборется за бронзовую медаль Олимпиады

При счете 14:5 Кифер нанесла укол россиянке, но судьи после просмотра повтора отменили его. После этого Коробейникова смогла отыграть одно очко, но пропустила ответный выпад и потерпела поражение.

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская рапиристка Лариса Коробейникова уступила представительнице США Ли Кифер в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Поединок завершился со счетом 15:6 в пользу американки.

В матче за бронзу Коробейникова встретится с итальянкой Аличе Вольпи. В поединке за золотую награду Кифер сразится с еще одной россиянкой Инной Дериглазовой.

Коробейниковой 34 года, она является серебряным призером Олимпиады 2012 года в командном первенстве. В активе российской рапиристки три золотые медали чемпионатов мира и две золотые награды чемпионатов Европы.

Финал и поединок за бронзу состоятся позднее в воскресенье. Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3 золотые, 1 серебряная медали), третьей - команда США (2-2-4). Сборная России идет на пятом месте, имея в активе одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.