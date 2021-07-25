Россияне проиграли полякам на олимпийском турнире по баскетболу 3х3

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. В первом матче россияне обыграли сборную Китая со счетом 21:13, во втором проиграли команде Нидерландов (15:18), в третьем потерпели поражение от команды Бельгии (16:21).

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России проиграла команде Польши со счетом 16:21 в четвертом матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Помимо сборных России, Китая, Нидерландов и Бельгии участие в турнире принимают команды Латвии, Польши, Сербии и Японии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.

Следующий матч россияне проведут в понедельник против команды Японии, начало - 9:00 мск.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.