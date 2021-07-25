Власенко: серебро может поспособствовать участию лучницы Осиповой в следующей Олимпиаде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Серебряная медаль лучницы Елены Осиповой из Таганрога, ставшая ее первой олимпийской наградой, может привести к участию спортсменки в следующих Играх. Такое мнение высказал ТАСС тренер спортсменки Василий Власенко.

В воскресенье россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. В финале российские лучницы проиграли представительницам Южной Кореи со счетом 0:6.

"Первая олимпийская медаль, конечно, и радость, и восторг, и понимание того, что не зря трудились. От таких результатов только положительные эмоции", - рассказал тренер.

Власенко предположил, что результат этой Олимпиады сподвигнет Осипову выступить на следующих Олимпийских играх. "Если бы она была олимпийской чемпионкой, думаю, она сказала бы "хватит, надоели". Это оставляет шанс на то, что можно попробовать еще", - сообщил тренер.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также поздравил лучницу на своей странице в Instagram, отметив, что россиянкам удалось обойти сборные Украины, США и Германии. "В составе женской сборной команды по стрельбе из лука на пьедестал почета поднялась спортсменка из Таганрога Елена Осипова. На пути к медалям наша сборная победила Украину, США и Германию", - сказал он.