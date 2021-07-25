Мостовой: Карпина назначили на пост главного тренера сборной от безысходности

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совмещение постов главного тренера сборной России и клуба "Ростов" помешает Валерию Карпину. Российский футбольный союз (РФС), скорее всего, назначил его в национальную команду от безысходности, такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

О назначении Карпина стал известно в пятницу. Ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

"Я всегда говорил, что совмещение является глупостью, однозначно это помешает ему, - сказал Мостовой. - Не понимаю, зачем совмещать, есть тренер сборной, но зачем команда еще? Никакой логики не вижу, я понимаю, когда страна с небольшим населением, мало футбольных людей, а у нас-то другое дело".

"Скорее всего, РФС назначил Карпина от безысходности, потому что сами себе противоречат - сначала говорили, что совмещение невозможно, что человек должен быть свободен от клуба. А потом назначают в срочном порядке на совмещение, логики никакой", - добавил собеседник агентства.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды. Сборная России под его руководством на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).