Пловец Малютин рассказал, что столкнулся с травлей в соцсетях после неудачи на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российский пловец Мартин Малютин после неудачи на дистанции 400 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио столкнулся с потоком неприятных сообщений в социальных сетях. Об этом он рассказал журналистам после выступления в предварительном заплыве на дистанции вдвое короче.

Малютин является трехкратным чемпионом Европы, однако на Олимпиаде он не смог выйти в финал, заняв итоговое 22-е место.

"Много всякой гадости люди написали в соцсетях, мне это все скидывали, но я особо в это не вникал и не читал. Конечно, как любой нормальный человек, я расстроился, но нужно идти дальше и не сдаваться", - сказал Малютин.

"Не скажу, что меня это задело, такое всегда будет, потому что у каждого свое видение, своя точка зрения. Но никто не знает, как и почему так произошло. Было время немного восстановиться, выспаться. Сегодня все более-менее нормально", - добавил он.

Пловец отметил, что подробно о причинах неудачи на дистанции 400 м он расскажет после выступления на дистанции вдвое короче.