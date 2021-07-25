Чусовитина пожелала российским гимнасткам успеха на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Рекордсменка по числу участий в Олимпийских играх среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана, объявившая в воскресенье о завершении карьеры, приятно удивлена отличному выступлению женской команды России в воскресной квалификации и желает ей всего самого лучшего на Играх в Токио. Об этом Чусовитина сообщила журналистам.

"Сегодня для меня очень большим сюрпризом стало то, что российская команда лидирует после квалификации в командном многоборье. Желаю девочкам всего-всего. И главное - чтобы не было травм, чтобы все были живы и здоровы", - сказала Чусовитина.

"Я не могу выделять кого-то одного. Я болею за всех - это спорт. Желаю, чтобы ни у кого не было травм, а победит сильнейший", - заметила Чусовитина, которая во время перевода своего ответа на английский язык улыбнулась российским журналистам и глазами показала, что будет поддерживать российскую команду. "Ну, вы поняли", - заключила она с улыбкой.

В 1991 году Чусовитина в составе сборной СССР стала двукратной чемпионкой мира, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Пекина-2008. В прошлом спортсменка также представляла Германию.

Чусовитина должна была стать знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Игр в Токио, но руководство Национального олимпийского комитета страны в последний момент заменило ее на другую спортсменку, чтобы та избежала утомления перед соревнованиями.