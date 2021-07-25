Рапиристка Коробейникова заявила, что ей было бы стыдно проиграть бой за бронзу на Играх

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Рапиристка Лариса Коробейникова, которая в воскресенье завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, заявила, что проиграть поединок за третье место ей было бы стыдно. Об этом она рассказала журналистам.

"При счете 1:5 была мысль, что если я проведу этот бой, как предыдущий (в полуфинале Коробейникова проиграла американке Ли Кифер со счетом 6:15 - прим. ТАСС), мне будет очень стыдно, моему тренеру будет очень стыдно. Но я это переломила. Концовка была очень эмоциональной, когда повела, немного расслабилась, подумала, что все хорошо. Но когда нанесла 14-й укол, пришлось собираться, сказать себе: "Лариса, делай что хочешь, но ты должна выиграть",- сказала Коробейникова.

Также она объяснила, почему решила поменять рапиру в конце поединка. "Это маленькая пауза. Когда человек укол за уколом наносит, ты его так немного из колеи выбиваешь. В полуфинале это, правда, не помогло, полуфинал был не очень хорошим боем, скажем так", - отметила спортсменка.

Коробейниковой 34 года, она является серебряным призером Олимпиады 2012 года в командном первенстве. В активе российской рапиристки три золотые медали чемпионатов мира и две золотые медали чемпионатов Европы.

Олимпийский турнир по фехтованию завершится 1 августа.