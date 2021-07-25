Тренер Дериглазовой рассказал о причинах поражения рапиристки в финале Олимпиады

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Поражение рапиристки Инны Дериглазовой в финале Олимпийских игр связано с долгой подготовкой и нервирующими обстоятельствами. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по фехтованию на рапире Дмитрий Шевченко.

В воскресенье Дериглазова уступила в финале со счетом 13:15 американке Ли Кифер. "Знаю, что Инна со своим тренером Ильдаром Мавлютовым сделали все, чтобы подготовиться и удачно выступить на этом олимпийском турнире. К сожалению, был очень длинный этап подготовки - пять лет вместо четырех, - сказал он. - Пандемия, было много вводных, несколько раз меняли подготовку".

"Плюс условия проведения учебно-тренировочного сбора - все это излишне нервировало, но сделали все что могли. Серебро Инны - хороший результат", - добавил он.

Шевченко отметил, что Кифер выглядела в финале сильнее. "Впереди командный турнир, надеюсь, что будет возможность еще примерить золотую медаль. Сейчас, к сожалению, эмоций никаких. Завтра нужно будет проснуться с холодной головой, разобрать сегодняшние бои и спокойно готовиться к командному турниру", - подчеркнул он.

Тренер отметил результат 34-летней Ларисы Коробейниковой, ставшей бронзовым призером, и ответил на вопрос, пойдет ли Дериглазова на новый олимпийский цикл. "Это дело личное, она профессиональный спортсмен, который всю себя отдает спорту, у нее характер такой. Если что-то делает, то на 100 процентов. Мне очень хотелось бы увидеть ее через три года в составе команды", - подчеркнул он.