Матыцин: у российских рапиристок хорошие шансы на победу в командном турнире на Олимпиаде

МОСКВА, 25 июля. Российская команда по фехтованию на рапирах может побороться за победу в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В воскресенье российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова завоевали серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр.

"Фехтование - тот вид спорта, от которого мы всегда ждем медалей на Олимпийских играх. Сегодня наши рапиристки сделали все возможное, чтобы показать высокий результат, и несмотря на то что не удалось выиграть золото, серебряная награда Инны Дериглазовой и бронза Ларисы Коробейниковой - для нас очень важны. Мы видели, как напряженно шли поединки и как достойно боролись наши девушки. Поздравляю спортсменок, тренерский штаб и Федерацию фехтования России, уверен, что в командном турнире рапиристок россиянки поборются за победу, у них очень хорошие шансы", - сказал Матыцин.

Женская сборная России становилась лучшей в командной рапире на Олимпийских играх 2008 года, на Олимпиаде 2012 года россиянки завоевали серебряные награды. В 2016 году в программе соревнований не было командного турнира рапиристок.

Женский командный турнир по фехтованию на рапирах в Токио пройдет 29 июля. Олимпийские игры завершатся 8 августа.