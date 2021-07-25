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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер Дериглазовой заявил, что рапиристки возьмут реванш у американок в командном турнире

В воскресенье Дериглазова проиграла представительнице США в финале индивидуального турнира

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская рапиристка Инна Дериглазова сражалась до конца в индивидуальном турнире Олимпийских игр, теперь она постарается взять реванш в командном турнире. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменки Ильдар Мавлютов.

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Дериглазова завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире, в финале она уступила представительнице США Ли Кифер со счетом 13:15. Дериглазова проиграла поединок впервые в сезоне.

"Дериглазова завоевала серебряную медаль, это очень почетно и здорово. Конечно, и она, и я - максималисты, хотели завоевать золото, но сегодня получилось так, немного не хватило, - отметил Мавлютов. - У нас есть технические претензии, но это скорее для специалистов, проигравший всегда чем-нибудь недоволен. Что случилось, то случилось".

"Инна очень старалась, на сегодняшний день сделала все, что могла, она молодец. Настоящий профессионал, дралась до конца. Думаю, в будущем она все наверстает. Тем более что Олимпиада через три года", - добавил специалист.

Командный турнир по фехтованию на рапирах пройдет 29 июля. "Сейчас будем реабилитироваться. Если обыграем египтянок, а я надеюсь, что обыграем, то встретимся с американками. Постараемся дать реванш уже в команде", - заключил Мавлютов.

Дериглазовой 31 год, она становилась олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств, также Дериглазова четыре раза выигрывала чемпионат Европы.

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